Рязанцев вновь предупредили о мокром снеге и ледяном дожде

Такая погода сохранится до утра пятницы, 20 января.

В ближайшие часы рязанцев ожидает ухудшение погоды. Об этом в четверг, 19 января, сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

Так, в ближайшие часы в регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, местами ледяной дождь, усиление ветра порывами до 15 метров в секунду, гололед и гололедица на дорогах.

Такая погода сохранится в регионе до утра пятницы, 20 января.

Ранее рязанское МЧС уже выпускало метеопредупреждение о ледяном дожде.