Россиян предложили наказывать за смыв мусора в унитаз

Инициативу предложил Российский экологический оператор.

Россиян предложили наказывать за смыв мусора в унитаз. Письмо с такой инициативой Российский экологический оператор направил в Минстрой, пишет газета « Известия ».

В документе указано, что канализации жилых домов часто забиваются не предназначенным для нее мусором — ватные палочки, средства гигиены, втулки, пищевые отходы и другое. Например, в Липецке в 2022 году устранили восемь тысяч таких засоров, а из колодцев и коллекторов собрали 100 тонн мусора, который смыли в канализацию. В Тюмени на очистные сооружения канализации по коллекторам приплыло более одной тысячи тонн мусора.

Оператор предложил разработать меры по предотвращению сброса отходов в систему коммунального хозяйства. А также предусмотреть ответственность за последствия таких действий.

По словам зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светланы Разворотневой, проблема заключается в том, что люди не знают, как правильно пользоваться канализацией. Поэтому рационально было бы составить инструкцию по использованию и раздать жильцам под роспись. После этого можно будет устанавливать гражданскую ответственность.

Разворотнева также пояснила, что неясно, как можно контролировать исполнение такой нормы и к чему применять ответственность за ее нарушение. Ведь это следует делать не в целом к дому, а к отдельному нарушителю.

Глава общественной потребительской инициативы Олег Павлов заявил, что проблему с засорами также можно использовать как обоснование для повышения тарифов.