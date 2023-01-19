Российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области

Населенные пункты находятся на юго-западе и на юго-востоке от Орехова.

Российские военные взяли под контроль четыре населенных пункта в Запорожской области. Об этом РИА Новости сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Населенные пункты находятся на юго-западе и на юго-востоке от Орехова. Их удалось взять под контроль в результате разведки боем.

Рогов уточнил, что ВСУ отошли на вторую линию обороны, а боестолкновения в регионе продолжаются. Сам город Орехов пока контролирует Украина.

Ранее Рогов рассказал, что в Запорожской области ВСУ перешли к укреплению обороны вместо наступательных действий. Позже стало известно, что более десяти украинских бойцов перешли на сторону России.