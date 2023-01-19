Роскомнадзор сформулировал критерии ЛГБТ-пропаганды

Роскомнадзор подготовил критерии для признания информации ЛГБТ-пропагандой. Об этом в четверг, 19 января, сообщили «Ведомости» со ссылкой на представителя Минцифры.

Ведомство проводит работу над подзаконными актами, регулирующими признание публичной информации пропагандой нетрадиционных сексуальных отношений, смены пола, педофилии.

В конце 2022 года РКН опубликовал на портале regulation.ru проект приказа о критериях ЛГБТ-пропаганды для общественного обсуждения, которое продлится до 23 января текущего года. Однако эти критерии начнут действовать только с 1 сентября 2023 года, даже если законопроект примут уже в ближайшее время.

Согласно проекту РКН, под ЛГБТ-пропаганду попадают ресурсы, которые содержат следующую информацию:

если она направлена на убеждение о допустимости сексуальной связи с несовершеннолетними;

если создает искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных сексуальных отношений, оправдывает отказ от традиционных сексуальных отношений;

если способна сформировать положительное отношение к смене биологического пола человека.

Однако РКН уже определил список некоторых фильмов, которые к ним относятся. Теперь в России запрещены фильмы «Горбатая гора» и «Назови меня своим именем». Часть видеосервисов уже удалили со своих каналов эти кинокартины.