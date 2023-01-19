Пригожин сообщил об освобождении Клещеевки под Бахмутом
Важный пригород Бахмута, село Клещеевку взяли подразделения ЧВК «Вагнер».
Пригожин сообщил об освобождении Клещеевки под Бахмутом. Об этом пишет Telegram-канал «Осторожно, новости».
Евгений Пригожин сообщил, что важный пригород Бахмута, село Клещеевку взяли подразделения ЧВК «Вагнер».
Он отметил, что вокруг села еще идут ожесточенные бои.
«Вопреки различным мнениям о том, что ВСУ бежит от Артемовска (Бахмута), это не так. ВСУ работает четко, слаженно. Нам есть чему у них поучиться», — написал Пригожин.
Основатель группы «Вагнера» также заявил, что подразделения «метр за метром идут вперед», а Бахмут будет взят.
Ранее Минобороны сообщило об освобождении населенного пункта Соль под Соледаром.