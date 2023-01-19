Правительство сообщило, что в Рязань со спецоперации вернулись контрактники

Митинг в честь возвращения военнослужащих состоялся в Дягилеве.

В Рязань со спецоперации вернулись контрактники. Об этом в четверг, 19 января, сообщило областное правительство.

Митинг в честь возвращения военнослужащих состоялся в Дягилеве. В нем приняли участие первый зампред правительства Анна Рослякова, командиры и начальники воинских частей, представители муниципальных властей.

Уточняется, что со спецоперации вернулась 34-я отдельная железнодорожная бригада. Ее сформировали в начале апреля 2022 года для выполнения задач на Донбассе.

Рослякова поприветствовала вернувшихся домой от имени губернатора Павла Малкова и поблагодарила военных за выполненные с честью боевые задачи.

«Сегодня с волнением, радостью и гордостью мы встречаем вас на Рязанской земле. Каждый день сердцем, мыслями мы с каждым из вас, спасибо, что все вернулись живыми и здоровыми, уверена, что вы соскучились по объятьям родных и близких. Желаю вам добра и благополучия!» — сказала она.

Контрактникам вручили региональные и муниципальные награды и медали «Участнику специальной военной операции» с рельефным изображением ордена Красной Звезды.