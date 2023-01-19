Песков ответил Зеленскому, который усомнился в существовании Путина

Дмитрий Песков посоветовал Киеву и президенту Украины Владимиру Зеленскому осознать, что Россия и Владимир Путин есть и будут.

Дмитрий Песков ответил Зеленскому, который усомнился в существовании Путина. Слова пресс-секретаря президента приводит РИА Новости.

Песков посоветовал Киеву и президенту Украины Владимиру Зеленскому осознать, что Россия и Владимир Путин есть и будут.

Представитель Кремля сказал журналистам, что для современной Украины и для Зеленского Путин и Россия представляют большую проблему.

«Но чем раньше он осознает, чем раньше украинский режим осознает, что Россия и Путин есть и будут, и что рано или поздно придется отказываться от всего российского, тем лучше для такой страны, как Украина», — сказал Песков журналистам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что не верит в существование Владимира Путина. Именно поэтому он отказывается от мирных переговоров.