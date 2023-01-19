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New York Times: США рассматривают возможность передачи Киеву оружие для ударов по Крыму
В администрации президента Байдена после обсуждений пришли к выводу, что Украина нуждается в дополнительных силах для ударов по Крыму.

США рассматривают возможность передачи Киеву оружие для ударов по Крыму. Об этом пишет «Радио Sputnik» со ссылкой на американскую газету The News York Times.

В администрации президента Байдена после обсуждений пришли к выводу, что Украина нуждается в дополнительных силах для ударов по Крыму. При этом там признают, что это повысит риск эскалации.

По словам американского издания, ранее Белый дом не хотел передавать Киеву оружие для атаки полуострова, но «сейчас эта линия начинает смягчаться».

«Администрация Байдена пришла к выводу, что, если украинские военные смогут показать России, что ее контроль над Крымом может оказаться под угрозой, это укрепит позиции Киева на будущих переговорах», — говорится в публикации.

Уточняется, что США рассматривают возможность поставки Украине РСЗО HIMARS и БМП Bradley, но не ракет дальнего радиуса действия. Авторы публикации подчеркнули, что американское правительство не знает, как отнесется Владимир Путин к атакам ВСУ по Крыму американским оружием.