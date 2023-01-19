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На Народном бульваре застряла коммунальная техника, приехавшая убирать наледь
По словам очевидцев, работа коммунальщиков свелась к посыпке дороги песком. Водитель трактор отказался фрезеровать лед, аргументируя это тем, что фреза сломается, после чего трактора застрял.

На Народном бульваре застряла коммунальная техника, приехавшая убирать наледь. Об этом рассказали очевидцы в группе «Рязань».

В среду, 18 января, сотрудники дирекции благоустройства города приехали на Народный бульвар, чтобы убрать лед на пересечении с 1-м Тракторным проездом. В начале января там на дороге застряла машина скорой помощи.

По словам очевидцев, работа коммунальщиков свелась к посыпке дороги песком. Водитель трактора отказался фрезеровать лед, аргументируя это тем, что фреза сломается, после чего трактор застрял. Его не смог вытащить «ЗИЛ», поэтому на место пригнали «КамАЗ». Вытаскивать застрявшую технику также помогали местные жители.

«Вот так справляется город со своим обязанностями на три веселых буквы», — прокомментировал автор поста.

Фото Евгении Тагер