МТС вошла в топ-10 лучших ИТ-работодателей России

Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и ее социальный вклад.

МТС по версии площадки «Хабр Карьера» вошла в топ-10 лучших ИТ-работодателей России. Выше всего сотрудники МТС оценили комфортность условий труда, современные технологии, используемые в экосистеме и ее социальный вклад.

Сервис оценок компаний на площадке «Хабр Карьера» появился в 2018 году. Там сотрудники могут оценивать компании, в которых работают, а также писать развернутые комментарии об особенностях работы. Затем компании, набравшие определенное количество оценок в течение года, получают публичную оценку в профиль и могут участвовать в ежегодном рейтинге лучших ИТ-работодателей.

В этом опросе работники отзывались о работе российских ИТ-компаний по следующим критериям: рабочим задачам, технологиям, уровню заработной платы, наполнению социального пакета, возможностям карьерного роста и другим.

«МТС в десятке лучших работодателей — заслуга слаженной работы нашей команды. Мы много делаем, чтобы сотрудникам было интересно, удобно и приятно работать. МТС — интереснейшее место для построения карьеры ИТ-специалистов, крупнейший телеком-оператор и динамичная яркая экосистема, полная вызовов и возможностей. Уверен, это только начало! У нас много планов как сделать работу наших сотрудников еще лучше и интереснее», — поделился первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин.