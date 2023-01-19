Касимовца, до смерти забившего знакомого черенком от лопаты, осудили на девять лет колонии строгого режима

Инцидент произошел в мае 2022 года.

Касимовца, до смерти забившего знакомого черенком от лопаты, осудили на девять лет колонии строгого режима. Об этом пишет сайт ИД «Пресса».

Инцидент произошел в мае 2022 года. Житель Касимова работал в Первомайском лесничестве на заготовке леса вместе со знакомым. Во время совместного употребления спиртного мужчины поругались. Один избил другого черенком от лопаты. Пострадавший умер на месте происшествия.

На заседании в Шацком районном суде касимовец полностью признал вину. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Суд назначил наказание в виде девяти лет колонии строгого режима.