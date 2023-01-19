Европарламент принял резолюцию о создании трибунала над Путиным

Европарламент принял резолюцию о создании трибунала над военным руководством России. Об этом в четверг, 19 января, сообщил Telegram-канал «Осторожно, новости».

К ответственности планируют привлечь президента России Владимир Путина и других властей страны, а также союзников государства — Александра Лукашенко и власти Беларуси. При этом состав и условия трибунала еще не определены, а резолюция носит рекомендательный характер. Также известно, что такой трибунал хотят создать немедленно, так как это даст российскому обществу сигнал.

За текст резолюции проголосовали 472 человека — 19 из них высказались против, 33 воздержались.