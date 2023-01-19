А что в кино? «На высоте», «Отзвуки прошлого» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Триллер из Великобритании «На краю» рассказывает историю альпинистки Келли. На отдыхе она становится свидетелем того, как убивают ее подругу. В надежде убежать от убийц, она забирается на высокую скалу, но там ее ждет много опасностей.

Американский вестерн «Отзвуки прошлого» с Николосом Кейджем в главной роли. Его персонаж Колтон Бриггс сильно оступился в своем прошлом. И теперь прошлое его настигло. Опасность грозит близким людям, поэтому Бриггс должен спасти самое дорогое — свою семью, а на прошлом поставить жирную точку.

Российский документальный фильм о фрирайдерах «На высоте». Это фильм о том, что движет людьми заниматься горнолыжным спортом, рисковать жизнью, ждать с нетерпением каждую зиму. О том, как горы меняют жизнь людей, какие эмоции они получают и почему горнолыжный спорт — это лучшее сочетание спорта, путешествий и отдыха.

Семейный мультфильм из России «Турбозавры» о зимних приключениях дружной компании Турбозавров и детей. Построить каток или спасти потерявшегося пингвиненка — не составит для труда.

Фильм ужасов из Испании «13 изгнаний дьявола». Один спиритический сеанс изменил жизнь молодой девушки навсегда. Вызвав нечто потустороннее, юная Лаура становится проводником темных сил в наш мир. Чтобы вернуть любимую дочь, семья девушки обращается к опытному священнику. Теперь им предстоит пережить тринадцать обрядов экзорцизма, каждый из которых страшнее и непредсказуемее предыдущего.

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