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Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине
Он добавил, что на восточном участке линии соприкосновения все еще идут ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в зоне проведения спецоперации замедлились боевые действия. Трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума, передает РИА Новости.

Зеленскому задал вопрос журналист, который отметил, что ситуация «больше похожа на тупик».

Президент Украины ответил, что действия замедлились из-за усталости сторон.

«Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и слава Богу враг тоже», — высказался Зеленский.

Он добавил, что на восточном участке линии соприкосновения все еще идут ожесточенные бои.