Зеленский заявил о замедлении боевых действий на Украине

Он добавил, что на восточном участке линии соприкосновения все еще идут ожесточенные бои.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в зоне проведения спецоперации замедлились боевые действия. Трансляция его выступления велась на сайте Всемирного экономического форума, передает РИА Новости .

Зеленскому задал вопрос журналист, который отметил, что ситуация «больше похожа на тупик».

Президент Украины ответил, что действия замедлились из-за усталости сторон.

«Война действительно замедляется зимой, это правда. Есть понятные обстоятельства и понятные причины. Все устают: природа, люди и слава Богу враг тоже», — высказался Зеленский.

Он добавил, что на восточном участке линии соприкосновения все еще идут ожесточенные бои.