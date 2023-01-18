Защита Карабасова попросила суд пригласить на заседание бывшего губернатора Любимова и Рокотянскую

В среду, 18 января, в рязанском областном суде прошло очередное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о детской площадки в Лесопарке экс-мэра Сергея Карабасова.

В среду, 18 января, в рязанском областном суде прошло очередное заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу о детской площадки в Лесопарке экс-мэра Сергея Карабасова. На нем коллегия судей рассмотрела ходатайства защиты.

Первым выступил адвокат Пузанова. Он предоставил благодарственное письмо от главы администрации Клепиковского района «за многолетний труд по развитию общественного пространства». Юрист подчеркнул, что данный «документ» датирован после вынесения приговора.

Судебная коллегия приобщила благодарственное письмо к делу, несмотря на выступление прокурора «против».

Защита Сергея Карабасова предоставила ходатайство с просьбой вызвать в качестве свидетелей Николая Любимова, Юлию Рослякову, Евгения Беленецкого, митрополита Марка, Юлию Рокотянскую и еще семь человек из администрации города. Юристы отметили, что заявленные лица смогут охарактеризовать экс-мэра и им известны обстоятельства дела.

Помимо этого защита Карабасова заявила о необходимости проведения повторной экспертизы, касаемо стоимости инвентаря для детской площадки и его габаритов.

Прокурор выступил против. Судебная коллегия также отказала в представленных ходатайствах.

После этого адвокаты экс-мэра предоставили материалы с результатом экспертизы, которая была проведена по их инициативе. Коллегия судей их приняла, но подчеркнула, что «рассмотрит в совещательной комнате по итогу дела».

В конце заседания Карабасов предоставил суду распечатанные публикации СМИ, где говорилось, что детская площадка была оборудована в установленные сроки. Однако ходатайство отклонили, так как оригиналы изображений и сами публикации тяжело проверить на оригинальность.

Следующее заседание состоится 31 января в 14:30.