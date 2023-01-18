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Задержан подозреваемый в убийстве на улице Новаторов
Сотрудники полиции «в кратчайшие сроки» раскрыли убийство и задержали подозреваемого.

В Рязани задержали подозреваемого в убийстве мужчины на улице Новаторов. Об этом в среду, 18 января, РЗН. инфо сообщил осведомленный источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотрудники полиции «в кратчайшие сроки» раскрыли убийство и задержали подозреваемого. Им оказался местный житель 1985 года рождения.

Напомним, тело мужчины с признаками насильственной смерти нашли в квартире дома на улице Новаторов.