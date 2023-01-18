В соцсети «ВКонтакте» появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД
Штрафы можно оплатить из соцсети без комиссии благодаря системе быстрых платежей.
Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД доступны теперь «ВКонтакте». Об этом в среду, 18 января, сообщили в Telegram-канале Минцифры.
Пользователи соцсети «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» смогут получать сообщения о выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства, назначенных штрафах ГИБДД.
Штрафы можно оплатить из соцсети без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Информация загрузиится автоматически.
Само постановление о штрафе, а также фото нарушения можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах».
Настроить оповещения можно также через портал госуслуг в разделе «Связанные аккаунты».