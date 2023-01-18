В соцсети «ВКонтакте» появилась возможность оплатить штрафы ГИБДД

Штрафы можно оплатить из соцсети без комиссии благодаря системе быстрых платежей.

Уведомления «Госуслуг» и оплата штрафов ГИБДД доступны теперь «ВКонтакте». Об этом в среду, 18 января, сообщили в Telegram-канале Минцифры.

Пользователи соцсети «ВКонтакте» и «VK Мессенджер» смогут получать сообщения о выплатах и пенсиях, ходе исполнительного производства, назначенных штрафах ГИБДД.

Штрафы можно оплатить из соцсети без комиссии благодаря системе быстрых платежей. Информация загрузиится автоматически.

Само постановление о штрафе, а также фото нарушения можно будет увидеть в личном кабинете на «Госуслугах».

Настроить оповещения можно также через портал госуслуг в разделе «Связанные аккаунты».