В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу людей на переходе

Водителя задержали, на него оформили административные протоколы.

В Санкт-Петербурге иномарка въехала в толпу людей на переходе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД,

Инцидент произошел во вторник, 17 января, около 15:10 у дома № 2 на площади Восстания. 42-летний водитель на Nissan Almera вначале остановился перед пешеходным переходом, но затем въехал в толпу и скрылся с места аварии.

Сообщается, что пострадавшие сами покинули место ДТП, но после одна женщина обратилась в медучреждение.

Позже сотрудники полиции задержали водителя на перекрестке улиц Долгоозерная и Планерная. Мужчину доставили в отделение и оформили административный протокол по части 2 статьи 12.27 КоАП («Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием») и по статье 12.18 КоАП («Непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения»).