В Рязанском перинатальном центре выходили новорожденную весом 450 граммов

Это самая маленькая новорожденная в истории перинатального центра.

В Рязанском перинатальном центре выходили новорожденную весом 450 граммов. Об этом сообщили в группе медучреждения «ВКонтакте».

Ребенок родился на 27 неделе, крайне недоношенной и морфологически незрелой. У девочки диагностировали врожденную двустороннюю пневмонию, дыхательную недостаточность, анемию недоношенных и другие заболевания.

Девочку поместили в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных. Для выхаживания врачи использовали высокотехнологичное оборудование и лекарственную терапию: ИВЛ, препараты зкзогенного сурфактанта для «созревания» тканей легких, антибиотики, трансфузии препаратов крови, инфузионная терапия с элементами парентерального питания и другие лечебные мероприятия.

«Выхаживание таких детей — кропотливая работа и огромный труд. Залогом успеха являются слаженные действия высококлассных докторов различных специальностей», — рассказала заведующая ОРИТ новорожденных Софья Филиппова.

Через три месяца ребенка выписали с весом в 1 710 граммов. Далее с девочкой будут работать врачи детской ОКБ.

Это самая маленькая новорожденная в истории перинатального центра.