В Рязанской области задержали пьяного водителя снегохода

В Шилове задержали местного водителя, управлявшего снегоходом в алкогольном состоянии. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

К наряду Росгвардии, который находился в Шилове на маршруте патрулирования, обратился местный житель и сообщил, что по улицам райцентра передвигается снегоход, а за рулем — пьяный водитель. По словам очевидца, он хаотично ехал по проезжей части и создавал аварийные ситуации.

Сотрудники Росгвардии остановили снегоход, за рулем был мужчина 1991 года рождения с признаками опьянения. Его передали сотрудникам ГИБДД.