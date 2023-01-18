В Рязанской области на ремонт школ выделят более одного миллиарда рублей

В 2023 году в регионе отремонтируют 20 школ в 11 районах. Деньги выделят из регионального и федерального бюджетов.

В Рязанской области на ремонт школ выделят более одного млрд рублей. Об этом в среду, 18 января, на заседании регионального правительства сказал губернатор Павел Малков.

Глава региона напомнил, что программа по капитальному ремонту школ проводится по поручению президента России Владимира Путина. Поэтому за работой нужен соответствующий контроль, а результаты такими, каких ждут жители региона и глава государства.

Малков рассказал, что в 2022 году при капремонте школ возникали вопросы, которые приходилось решать в авральном режиме — некоторые подрядчики пользовались тем, что директора школ не являются специалистами в области строительства. Чтобы избежать таких ситуаций, губернатор поручил главам администраций районов взять работу по ремонту школ под личный контроль.

Павел Малков добавил, что в регион планирует приехать министр просвещения Сергей Кравцов, а капремонт школ будет в числе обсуждаемых вопросов.

Губернатор напомнил, что в 2022 году в Рязанской области отремонтировали 19 школ, большинство из которых расположены в сельской местности, в таких районах как Ряжский, Касимовский, Спасский, Шацкий, Шиловский, Захаровский.

«Учебный процесс приведен в этих школах к современному формату. Работу по программе продолжим и в текущем году. Берем обязательства отремонтировать 20 школ в 11 муниципалитетах. Из федерального бюджета выделен почти один млрд рублей плюс 132 млн рублей из областного бюджета. Это больше, чем в 2022 году», — сказал Павел Малков.