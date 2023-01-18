В рязанской гордуме назвали причину некачественной уборки тротуаров города

По словам начальника управления дирекции благоустройства Юрия Фурфурака, чтобы ежедневно убирать город от снега нужно 400 человек.

В среду, 18 января, в рязанской гордуме на комитете по ЖКХ депутаты обсудили уборку тротуаров.

Депутаты поинтересовались у начальника управления дирекции благоустройства Юрия Фурфурака, по какой причине в этом году в зимний период уборка тротуаров ведется некачественно, если все реагенты и песко-соляные смеси закуплены. Начальник управления дирекции благоустройства не согласился с депутатами.

«Сотрудники дирекции благоустройства ежедневно выходят и убирают дороги и тротуары. Я не соглашусь с тем, что тротуары не посыпаны. Работы выполняются вручную или с помощью техники. К сожалению, рабочие не смогли это сделать единовременно в тот период времени, когда выпал снег. То есть, они выходили на некоторые тротуары только через три дня, где люди уже натоптали. В результате появилась наледь, которую убрать непросто. Если бы в один момент вышло большое количество и „ручников“, и техники, такой проблемы в городе не было бы. Сейчас в зависимости от погодных условий выходят от 75 до 160 людей, а нужно 400», — подчеркнул начальник управления дирекции благоустройства.

Также Фурфурак отметил, что дирекция благоустройства закупила реагент для борьбы с наледью. По его словам, он «работает лучше, чем та соль, которая есть, но вау-эффекта — нет».

Депутат гордумы Галина Трушина подытожила, что с таким подходом к работе ситуация не изменится до весны, пока не растает весь снег.