В Рязани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке

В Рязани возбудили уголовное дело после гибели рабочего на стройке. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

В октябре 2022 года при работах по возведению кирпичной кладки дома в Рязани рабочий упал в шахту вентиляционного канала строящегося дома. Шахта не была оборудована защитными ограждениями и после падения с высоты мужчина получил травмы, которые привели к его смерти.

«Проводятся следственные действия, направленные на сбор доказательственной базы и установление виновного лица», — отметили в сообщении.