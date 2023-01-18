В Рязани разработают рейтинг управляющих компаний

В среду, 18 января, на заседании правительства Артем Бранов сообщил о разработке рейтинга управляющих компаний из-за роста жалоб рязанцев на их работу.
Замгубернатора заявил, что в течение двух недель они разработают рейтинг и документ предоставят Павлу Малкову. По словам начальника государственной жилищной инспекции Татьяны Тарасюк, за 2022 год поступило 14,5 тысячи обращений от рязанцев на работу управляющих компаний. Жилинспекция рассматривает их и проводит проверки без предупреждения.
«Рост количества жалоб идет в том числе от того, что сами аварийно-диспетчерские службы управляющих организаций плохо работают. Они не берут трубки, не реагируют на жалобы жителей, хамят, не разъясняют проблематику. Мы обращаем на это внимание, потому что это недопустимо в принципе.