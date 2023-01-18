В Рязани разработают рейтинг управляющих компаний

В течение двух недель разработают рейтинг и документ предоставят Павлу Малкову.

В среду, 18 января, на заседании правительства Артем Бранов сообщил о разработке рейтинга управляющих компаний из-за роста жалоб рязанцев на их работу.

Замгубернатора заявил, что в течение двух недель они разработают рейтинг и документ предоставят Павлу Малкову. По словам начальника государственной жилищной инспекции Татьяны Тарасюк, за 2022 год поступило 14,5 тысячи обращений от рязанцев на работу управляющих компаний. Жилинспекция рассматривает их и проводит проверки без предупреждения.