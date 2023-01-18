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В Рязани рассказали, где появятся новые детсады
Начальник управления образования Екатерина Пронина рассказала о трех районах, где нужно построить детские сады.

В среду, 18 января, в рязанской гордуме на комитете по социальным вопросам начальник управления образования Екатерина Пронина рассказала, где еще могут построить детские сады в Рязани.

Глава гордумы Татьяна Панфилова поинтересовалась у начальника управления образования, в каких районах города ощущается наивысшая потребность в детсадах и зарезервированы ли там места под строительство. Екатерина Пронина отметила, что таких районов три.

«Острая потребность в ДПР-7, где требуется строительство не только детсадов, но и школы. Однако места под их постройку в этом районе уже зарезервированы. Не менее сложная ситуация в центре города, так как это сформировавшийся район и наполняемость детсадов там маленькая. Конечно бы, строительство сада на 224 места сильно помогло, но центр города плотно застроен. Пока ищем места. А также стоит упомянуть микрорайон Мервино, так как он разрастается. Понятное дело, что соцобъекты там будут строиться за ТРЦ „Премьер“. Однако на данный момент у нас есть еще вакантные места по этому микрорайону в садах №№ 103 и 108», — рассказала Пронина.

Депутаты гордумы также попросили рассмотреть строительство детсадов на Михайловском шоссе и на улице Чапаева.