В Рязани пропал 28-летний мужчина

С 3 января 2023 года его местонахождение неизвестно.

В Рязани пропал 28-летний Руслан Мириев. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда « Лиза Алерт Рязань ».

С 3 января 2023 года его местонахождение неизвестно. Помимо Рязани, мужчина может находиться в Рязанской области и Луховицах.

Приметы: рост: 184 см, нормальное телосложение, серо-голубые глаза, темно-русые волосы. Был одет: черная куртка, черные джинсы, темно-синие кроссовки.

С собой была черная спортивная сумка.

Всех, кому известно о пропавшем, попросили позвонить по номерам телефона: 8 800 700 54 52 или 112.