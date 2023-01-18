В Рязани 40 домов и несколько школ отключили от отопления из-за повреждения теплотрассы

В Рязани из-за повреждения теплотрассы в районе улицы Сельских Строителей отключили отопление и горячую воду в 40 жилых домах. Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

По информации РМПТС, сообщение о повреждении теплотрассы на улице Промышленной рядом с домами 3Е и 4 Г поступило в 7:20 в центральную диспетчерскую службу. Об этом передали в Дягилевскую ТЭЦ начальнику смены.

В 8:30 ТЭЦ сообщила об отключении отопления и горячей воды до 20:00 в связи с устранением аварии на дренажной системе.

В зону отключения попали 40 жилых домов (улица Сельских строителей с домов №№ 1 по 6 корпус 4, улица Призаводская, дома №№ 1, 2), детсады № 135, № 151, школа № 70, детская поликлиника № 3, детская школа искусств № 2.Управляющую компанию РСУ № 2 уведомили об аварии, по адресам работают специалисты. Из-за отключения в Недостоеве школа № 70 сократит уроки на пять минут.

«Детсад № 135 работает в обычном режиме. Родители оповещены. При необходимости в групповых помещениях включат обогреватели», — отметили в мэрии.

Напомним, в начале января на теплосетях Дягилевской ТЭЦ произошла коммунальная авария. Без тепла и горячей воды остались жители Канищева, Приокского, Семчина и Недостоева. В школах и детских садах отменили занятия.