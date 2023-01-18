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В Рязани 19 января из-за коммунальной аварии отключат тепло в 20 домах, двух детсадах и школе
В среду, 18 января, на четвертом участке магистрали специалисты МУП «РМПТС» обнаружили повреждение теплотрассы на улице Новоселов около дома № 33-б строение 1.

В Рязани 19 января из-за коммунальной аварии отключат тепло в 20 домах, двух детсадах и школе. Об этом сообщили на сайте мэрии.

В среду, 18 января, на четвертом участке магистрали специалисты МУП «РМПТС» обнаружили повреждение теплотрассы на улице Новоселов около дома № 33-б строение 1.

Из-за этого с 11:30 до 20:00 в четверг, 19 января, отопление и горячую воду отключат по следующим адресам:

  • Касимовское шоссе, дома №№ 46, 48 корпус 1, 48 корпус 2, 48 корпус 3, 48 корпус 4, 48 корпус 5, 50, 52 корпус 1, 52 корпус 2, 54, 54 корпус 1, 54 корпус 2, 54 корпус 3, 50-б, 56;
  • улица Новоселов, дом № 33;
  • улица Тимакова, дома №№ 3 и 5.

Также теплоснабжение отключат в детских садах №№ 138 и 147 и в школе № 67.

Специалисты выполнят ремонтные работы в месте повреждения, после чего заполнят отключенный участок и включат его в работу.