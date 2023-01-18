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Полиция рассказала об организации в Михайловском районе нарколаборатории

В доме организатора нарколаборатории в Михайловском районе нашли около 250 килограммов наркосодержащей жидкости. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

В феврале 2021 года сотрудники региональных управлений МВД, ФСБ при поддержке сотрудников спецподразделения «Гром» управления по контролю за оборотом наркотиков полиции пресекли деятельность лаборатории, производящей несколько видов «синтетики».

Товар изготавливали в частном доме в деревне Павелково Михайловского района Рязанской области. Оптовыми партиями товар поставляли в Татарстан, Чувашскую Республику, Ульяновскую, Самарскую, Нижегородскую, Пензенскую и Липецкую области. На территории регионов полиция нашла и изъяла из тайников более десяти килограммов запрещенных веществ, приготовленных к сбыту.

По версии следствия, злоумышленники распространяли наркотики через интернет-магазин в интернете и использовали для конспирации псевдонимы.

Выяснилось, что одним из организаторов был уроженец Тульской области. Его задержали, когда он на автомобиле ехал в Павелково. Во время личного досмотра при нем нашли несколько контейнеров с производным метилэфедрона массой 210 граммов. В доме нашли лабораторное оборудование и прекурсоры, было изъято около 250 килограммов наркосодержащей жидкости.

В отношении фигуранта возбудили уголовные дела по части 5 статьи 228.1, части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ.

Из дома, где изготавливали наркотики, а также из тайников на территории других регионов изъяли суммарно более 34 килограммов «синтетики».

Уголовное дело направили в суд, расследование по делу закончили. В суде мужчину признали виновным и назначили ему 17 лет колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.