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В Мордовии в ДТП с зерновозом погибла 32-летняя женщина
32-летняя женщина на Hyundai Solaris превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком «КамАЗ-55102» с полуприцепом.

В Мордовии в ДТП с зерновозом погибла 32-летняя женщина. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Республике Мордовия.

ДТП произошло во вторник, 17 января, в 15:55. На 34 километре трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск» 32-летняя женщина на Hyundai Solaris превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком «КамАЗ-55102» с полуприцепом.

Водитель иномарки погибла на месте аварии до приезда медиков.

Издание «Столица-С» пишет, что грузовик перевозил зерно. Стаж вождения женщины, которая была за рулем иномарки, начался в 2019 году, за последний год ее трижды штрафовали за превышение скорости. В результате удара ее тело оказалось на заднем сидении справа.

Уточняется, что водитель грузовика был трезв.