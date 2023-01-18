В Мордовии в ДТП с зерновозом погибла 32-летняя женщина
32-летняя женщина на Hyundai Solaris превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком «КамАЗ-55102» с полуприцепом.
В Мордовии в ДТП с зерновозом погибла 32-летняя женщина. Об этом
ДТП произошло во вторник, 17 января, в 15:55. На 34 километре трассы «Саранск-Сурское-Ульяновск» 32-летняя женщина на Hyundai Solaris превысила скорость, не справилась с управлением, выехала на «встречку» и столкнулась с грузовиком «КамАЗ-55102» с полуприцепом.
Водитель иномарки погибла на месте аварии до приезда медиков.
Издание «
Уточняется, что водитель грузовика был трезв.