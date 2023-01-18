В центре Рязани образовалась пробка из-за ДТП
По данным сервиса, пробка образовалась от пересечения Первомайского проспекта с улицей Каширина и до остановки ТРЦ «Барс».
Днем в среду, 18 января, в Рязани на Первомайском проспекте и на Московском шоссе образовалась пробка. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Карты».
По данным сервиса, пробка образовалась от пересечения Первомайского проспекта с улицей Каширина и до остановки ТРЦ «Барс».
Согласно информации пользователей, около торгового центра произошло ДТП.
«"Тойота», «12-ка» и «Киа» не поделили дорогу. В сторону Московского свободна только правая полоса. Актуально на 15:00. Центр встал в огоромную пробку!!!" - написал очевидец произошедшего «ВКонтакте».
Подробности уточняются.