В центре Рязани образовалась пробка из-за ДТП

По данным сервиса, пробка образовалась от пересечения Первомайского проспекта с улицей Каширина и до остановки ТРЦ «Барс».

Днем в среду, 18 января, в Рязани на Первомайском проспекте и на Московском шоссе образовалась пробка. Об этом сообщил сервис «Яндекс.Карты».

По данным сервиса, пробка образовалась от пересечения Первомайского проспекта с улицей Каширина и до остановки ТРЦ «Барс».

Согласно информации пользователей, около торгового центра произошло ДТП.

«"Тойота», «12-ка» и «Киа» не поделили дорогу. В сторону Московского свободна только правая полоса. Актуально на 15:00. Центр встал в огоромную пробку!!!" - написал очевидец произошедшего «ВКонтакте».

Подробности уточняются.