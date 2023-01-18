Рязанские полицейские помогли доставить в больницу истекающего кровью ребенка

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Максим Майоров оперативно довез пострадавшего ребенка в ДОКБ, где их ждали врачи.

Рязанские полицейские помогли доставить в больницу ребенка с серьезной травмой. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления МВД.

На трассе «Рязань-Ряжск» у села Реткино к сотрудникам ДПС обратилась 26-летняя женщина. Она рассказала, что ее полуторагодовалый сын упал, получил травму лица и истекает кровью.

Старший инспектор ДПС старший лейтенант полиции Максим Майоров принял решение довезти пострадавшего ребенка в ДОКБ на патрульном автомобиле. На месте их уже ждали врачи, которых предупредили заранее.

Мать мальчика поблагодарила полицейского за оказанную помощь и пообещала ходатайствовать перед руководством о его поощрении.