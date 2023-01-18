Рязанцы рассказали про очереди на остановках в Соколовке

Местные жители рассказали, что с остановки на улице Связи утром невозможно уехать на работу.

Рязанцы рассказали про очереди на остановках в Соколовке. Кадры разместили в группе «Рязань» в среду, 18 января.

Местные жители рассказали, что с остановки на улице Связи утром невозможно уехать на работу. С 07:20 до 08:00 рязанцы не могут попасть на общественный транспорт, так как маршрутка № 49 приезжает уже переполненная.

«Прошу администрацию Соколовки обратить большое внимание на расписание транспорта. Это просто кошмар какой-то, который происходит каждый день. Каждый день вот так пытаться уехать на работу, это разве нормально?» — написал автор поста.