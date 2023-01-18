Рязанцам во дворце «Олимпийский» покажут шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе»

На льду появятся участники и финалисты проекта «Ледниковый период».

В Рязани во дворце спорта покажут шоу Ильи Авербуха «Ледниковый период. Снова вместе». Об этом сообщили организаторы.

Тур с шоу по России начнется в феврале 2023 года. Рязань встретит представление 16 февраля в ДС «Олимпийский»

Шоу в этом году увидят зрители более чем в 20 городах России. На лед выйдут звезды мирового уровня: Алексей Ягудин, Роман Костомаров, Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Александр Энберт, Екатерина Боброва, Иван Букин, Албена Денкова и Максим Ставиский и другие фигуристы.

Кроме того, на льду российских городов появятся участники и финалисты проекта «Ледниковый период».

Как отметили организаторы, проект появился в 2006 году на Первом канале и с годами не теряет актуальности.

«Создателям каждый раз удается поддерживать высокий интерес зрителей к проекту. Нынешний сезон „Ледникового периода“ можно назвать одним из самых запоминающихся в истории популярного шоу. Ведь „Ледниковый период“ 2022 проходил под эгидой „Снова вместе“. На ледовой арене встретились два гениальных тренерских штаба: Ильи Авербуха и Александра Жулина. Мэтрам фигурного катания удалось показать высший пилотаж. Их команды искусно создавали незабываемые оригинальные номера. Командам удавалось виртуозно демонстрировать новые грани своего мастерства и удивлять зрителей масштабом и зрелищностью номеров», — рассказали рязанцам.

Отмечается, что мастерам постановок помогали: двукратные чемпионы Мира Албена Денкова и Максим Ставиский, хореографы Елена Масленникова и Игорь Оршуляк. На льду встретились дуэты и финалисты всех сезонов проекта.

«Друзья, мы уже на протяжении 19-ти лет гастролируем по городам России. В этом году мы снова с вами. Для вас мы подготовили абсолютно новую программу с яркими художественными решениями. Вас ждет встреча и с участниками проекта „Ледниковый период“ 2022, и с любимыми звездами фигурного катания, которые ранее не принимали в нем участие. Уверен, что эти встречи будут теплыми, яркими и эмоциональными. Мы завоевали ваши сердца и ваше доверие, которое не в праве обмануть. Ждем вас с нетерпением на добрую встречу друзей, снова вместе, вместе и навсегда», — отметил Илья Авербух.

Билеты на мероприятие можно приобрести по ссылке . Начало 16 февраля в 19:30.

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