Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР
В Минобороны сообщили о взятии населенного пункта Соль.
Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.
Речь идет о населенном пункте Соль в Донецкой народной республике.
Добровольцы штурмовых отрядов заняли Соль благодаря огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).
В январе Вооруженные силы России освободили также Соледар и Подгорное.