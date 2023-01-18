Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР

В Минобороны сообщили о взятии населенного пункта Соль.

Российские военные освободили еще один населенный пункт в ДНР. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

Речь идет о населенном пункте Соль в Донецкой народной республике.

Добровольцы штурмовых отрядов заняли Соль благодаря огневой поддержке оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа (ЮВО).

В январе Вооруженные силы России освободили также Соледар и Подгорное.