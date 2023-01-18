РНПК открыла двери для школьников

Для учеников рязанской школы № 47 Рязанская нефтеперерабатывающая компания организовала день открытых дверей.

Из окон автобуса, который провез по территории завода, школьники увидели, что из себя представляет завода, как выглядят технологические установки. Детям показали работу передвижной экологической лаборатории, провели по залам испытательной лаборатории.

Молодые специалисты предприятия, выступившие в роли экскурсоводов, рассказали о производстве, о выпускаемой продукции, о контроле за качеством нефтепродуктов и природоохранных технологиях для снижения влияния производства на окружающую среду. Также они поделились с учениками собственным опытом трудоустройства на завод.

Заинтересовавшихся в профессии школьников пригласили в 10 «Роснефть-класс» школы № 43. День открытых дверей прошел в рамках профессиональной ориентации молодежи.

«Рязанская НПК уделяет большое внимание подготовке кадров, предоставляя молодежи получать образование, а далее и трудоустройство на заводе, не выезжая из региона. Подготовку кадров завод ведет в рамках корпоративной системы непрерывного образования „школа-вуз-предприятие“», — рассказали на предприятии.

Отмечается, что первой ступенью системы является «Роснефть-класс», действующий на базе рязанской школы № 43. За 10 и 11 класс ученикам формируют общее представление о профессиях нефтегазовой отрасли, о деятельности компании «Роснефть» и Рязанской нефтеперерабатывающей компании. Во время обучения школьники участвуют в профориентационных экскурсиях по заводу и корпоративных мероприятиях. Второй ступенью системы является обучение на базовой кафедре «Химическая технология органических веществ» в Рязанском государственном радиотехническом университете.

«С 2015 года ежегодно кафедра выпускает 20 и более бакалавров, большинство из которых трудоустраиваются на завод. Сотрудники читают студентам специальные дисциплины, принимают их на производственную практику, предлагают темы выпускных работ, консультируют студентов от начала написания выпускной работы до ее защиты на государственной экзаменационной комиссии (ГЭК). Для преподавателей вуза нефтезавод организует стажировки», — добавили в РНПК.

Кроме того, образовательными партнерами компании являются два колледжа региона и десять профильных вузов страны. РНПК ежегодно осуществляет благотворительную поддержку учебным заведениям. На выделенные средства проводится ремонт учебных кабинетов и лабораторий, приобретается компьютерное, интерактивное и учебно-лабораторное оборудование.

Завод предоставляет возможность пройти студентам все виды практик — учебные, производственные и преддипломные. В РНПК заявили, что в 2022 году на производственной практике побывали более 55 студентов ведущих инженерно-технических вузов России, на преддипломной — 30.

«Развитый институт наставничества предприятия позволяет оказывать практическую помощь студентам в подготовке дипломных работ», — отметили в нефтеперерабатывающей компании.

В 2022 году в коллектив Рязанской НПК пришли более 50 молодых кадров — выпускники вузов России и ссузов Рязани и Рязанской области, которые на данный момент работают операторами технологических установок, машинистами компрессорных установок, аппаратчиками-инженерами, лаборантами химического анализа, экономистами.