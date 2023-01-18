РИА Новости: Госдума готовит проект о конфискации имущества уехавших россиян

Официальных поручений на этот счет не давалось.

Депутаты Госдумы работают над проектом о конфискации имущества россиян, уехавших из страны. Об этом РИА Новости сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник агентства заявил, что официальных поручений на этот счет не давалось.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс нужно добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении граждан, уехавших из страны, «открыто поддерживающих нацистов», оскорбляющих РФ.