РИА Новости: Госдума готовит проект о конфискации имущества уехавших россиян
Официальных поручений на этот счет не давалось.
Депутаты Госдумы работают над проектом о конфискации имущества россиян, уехавших из страны. Об этом
Собеседник агентства заявил, что официальных поручений на этот счет не давалось.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в Уголовный кодекс нужно добавить пункт о конфискации имущества в России в отношении граждан, уехавших из страны, «открыто поддерживающих нацистов», оскорбляющих РФ.