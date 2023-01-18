Путин назвал неизбежной победу России в спецоперации на Украине

Путин перечислил факторы успеха Вооруженных сил.

Спецоперация на Украине неизбежно закончится победой России. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с работниками Обуховского завода в Санкт-Петербурге, передает РИА Новости .

Путин перечислил факторы успеха Вооруженных сил.

По его словам, «с точки зрения конечного результата и победы, которая неизбежна, есть несколько вещей, которые никуда не делись и которые лежат в основе нашей победы»."Это единство и сплоченность русского и вообще многонационального российского народа, это мужество и героизм наших бойцов в рамках специальной военной операции и на линии фронта", — сказал президент.

Также он отметил работу оборонно-промышленного комплекса и всей экономики.

Путин добавил, что каждое из звеньев создает основу для эффективного развития страны и ее победы.

Глава государства также рассказал, что Россия за год производит больше ракет ПВО, чем США и оборонная промышленность страны создает «примерно столько же ракет различного назначения, сколько все остальные государства мира».

«Наше производство сопоставимо с мировым производством», — подчеркнул он.

Кроме того, Путин добавил, что действующие в Киеве власти прославляют Степана Бандеру — пособника Адольфа Гитлера, а украинские военные продолжают практику заградотрядов, расстрела гражданских лиц в Донбассе и на прилегающих территориях. Президент отметил, что по этим причинам можно назвать режим, сложившийся на Украине, неонацистским.

Он подчеркнул, что Россия не может не защищать с помощью Вооруженных сил тех людей, которые считают себя частью русской культуры, носителями русского языка, «дорожат этим так же, как своей культурой и своей традицией».