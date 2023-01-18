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Прощание с рязанкой Еленой Логуновой пройдет 21 января
Прощание состоится в субботу, 21 января, с 09:30 до 10:00 рядом с Дворцом молодежи.

Прощание с рязанкой Еленой Логуновой пройдет 21 января. Об этом написала ее мать Наталия Кошелева на своей странице «ВКонтакте».

Прощание состоится в субботу, 21 января, с 09:30 до 10:00 рядом с Дворцом молодежи на площади 50-летния Октября, дом № 1. В 12:30 с Еленой Логуновой можно будет проститься в Белоомуте, в храме Преображения Господня.

«Спасибо всем, кто поддерживал и помогал в поисках. Я тебя нашла моя девочка. Логуновы тоже выразили мне соболезнование в виде пяти злобных, клеветнических писем в органы опеки и попечительства», — написала Кошелева.

Ранее Наталия Кошелева рассказала, что Елену похоронят в Белоомуте Московской области, где похоронены родственники семьи.

Напомним, 26-летняя рязанка Елена Логунова пропала в июле 2021 года. В октябре 2022 года ее тело обнаружили в Спасском районе. По подозрению в убийстве задержали ее мужа — Александра. До апреля 2023 года он будет находится в СИЗО.