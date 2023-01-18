Пригожин заявил, что YouTube запретят в России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube в ближайшее время запретят в России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

Вопрос о проверке деятельности YouTube в России основателю группы «Вагнера» задала вопрос корреспондент.

В объяснении, почему платформа в стране все еще работает, Пригожин назвал несколько причин.

«А первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас», — прокомментировал он.

Он назвал тех, кто выступает против закрытия YouTube, предателями, которые отдыхают за границей и всячески поддерживают Запад.

«Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров», — заявил Пригожин.

Также он отметил, что одной из причин, почему площадку не закрывают, является «"абсолютно нелепое мнение» об отсутствии альтернативы. Основатель группы «Вагнера» считает, что для хранения видео могут подойти соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", — заключил он.