Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 18
Чтв, 19
Птн, 20
ЦБ USD 68.66 0.37 18/01
ЦБ EUR 74.26 0.43 18/01
Нал. USD 70.21 / 74.1 18/01 13:15
Нал. EUR 74.61 / 77.4 18/01 13:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские коммунальщики вновь проиграли борьбу со снегом и льдом в гор...
Осенью чиновники убеждали рязанцев — они к уборке улиц...
Вчера 16:22
1 602
Постпраздничная хандра: как рязанцам выйти на работу с боевым настроем
Новогодние каникулы подходят к концу. Надеемся, что пра...
6 января 20:04
8 516
Автомобиль из будущего. В Рязани открылся дилерский центр нового бренд...
К концу 2022 года почти полсотни зарубежных компаний пр...
4 января 11:45
11 626
Топ-10 мест за пределами Рязанской области, куда можно отправиться в н...
Зимние каникулы размером в полноценный отпуск — время,...
2 января 12:41
15 622
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Пригожин заявил, что YouTube запретят в России

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что YouTube в ближайшее время запретят в России. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба компании «Конкорд», принадлежащей Пригожину.

Вопрос о проверке деятельности YouTube в России основателю группы «Вагнера» задала вопрос корреспондент.

В объяснении, почему платформа в стране все еще работает, Пригожин назвал несколько причин.

«А первая и главная причина — у нас сегодня на Старой площади в Администрации президента огромное количество людей, которые мыслят только об одном — поскорее бы Россия проиграла войну, поскорее бы американцы пришли и отрегулировали нас», — прокомментировал он.

Он назвал тех, кто выступает против закрытия YouTube, предателями, которые отдыхают за границей и всячески поддерживают Запад.

«Они живут за границей, отдыхают за границей, воспитывают детей за границей, провозглашают высокие ценности, но, тем не менее, всячески поддерживают Запад и питаются им. По этой причине они и противостоят тому, чтобы YouTube отключили, потому что им очень важно слушать рассказы украинских лидеров», — заявил Пригожин.

Также он отметил, что одной из причин, почему площадку не закрывают, является «"абсолютно нелепое мнение» об отсутствии альтернативы. Основатель группы «Вагнера» считает, что для хранения видео могут подойти соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

"В ближайшее время YouTube будет закрыт. А те, кто активно пользуются YouTube, в свою очередь, будут выявлены и понесут заслуженное наказание, после того, как он будет запрещен", — заключил он.