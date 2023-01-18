Правительство России не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем

Ранее в Госдуме предложили сместить новогодние праздники, сделав 31 декабря выходным днем.

Правительство РФ не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили сместить новогодние праздники, сделав 31 декабря выходным днем.

Авторы законопроекта пояснили, что многие сотрудники 31 декабря берут отгулы и оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году, поэтому трудовые функции не выполняются в полном объеме.