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Правительство России не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем
Ранее в Госдуме предложили сместить новогодние праздники, сделав 31 декабря выходным днем.

Правительство РФ не поддержало инициативу сделать 31 декабря выходным днем. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в Госдуме предложили сместить новогодние праздники, сделав 31 декабря выходным днем.

Авторы законопроекта пояснили, что многие сотрудники 31 декабря берут отгулы и оформляют отпуска без содержания, чтобы подготовиться к Новому году, поэтому трудовые функции не выполняются в полном объеме.