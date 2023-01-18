После убийства рязанца на улице Новаторов следователи возбудили уголовное дело

Во вторник, 17 января, труп 54-летнего рязанца с признаками насильственной смерти нашли в его квартире.

После убийства рязанца на улице Новаторов следователи возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следкома.

Во вторник, 17 января, труп 54-летнего рязанца с признаками насильственной смерти нашли в его квартире на улице Новаторов. Следователи установили, смертельные травмы погибшему во время бытового конфликта нанес его 40-летний знакомый.

Злоумышленника задержали, решается вопрос о его аресте. Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»).