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Под Рязанью произошло смертельное ДТП с трактором
48-летний мужчина скончался на месте аварии.

В Рязанском районе столкнулись Subaru Forester и колесный трактор. В ДТП погиб 48-летний мужчина, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

ДТП произошло во вторник, 17 января, в 23:27 на 509-м километре Р-132 «Золотое кольцо».

15-летняя девочка, находившаяся в Subaru, получила травмы. 48-летний мужчина скончался на месте аварии.

Пострадавшей оказали медпомощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Фото из соцсетей