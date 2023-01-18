Под Рязанью произошло смертельное ДТП с трактором
48-летний мужчина скончался на месте аварии.
В Рязанском районе столкнулись Subaru Forester и колесный трактор. В ДТП погиб 48-летний мужчина, сообщила
ДТП произошло во вторник, 17 января, в 23:27 на 509-м километре Р-132 «Золотое кольцо».
15-летняя девочка, находившаяся в Subaru, получила травмы. 48-летний мужчина скончался на месте аварии.
Пострадавшей оказали медпомощь.
Проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.
Фото из соцсетей