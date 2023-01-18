Под Киевом разбился вертолет, погиб глава МВД Украины
Авиакатастрофа произошла в среду, 18 января, в Броварах. Вертолет МЧС упал около здания детского сада.
Под Киевом разбился вертолет, погиб глава МВД Украины. Об этом
Авиакатастрофа произошла в среду, 18 января, в Броварах. Вертолет МЧС упал около здания детского сада.
Погибли 16 человек, в том числе двое детей. На борту вертолета находились девять человек. Вертолет перевозил руководство МВД, погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый замминистра и госсекретарь.
В больницы доставили 22 человека, из них девять детей.
Фото Telegram-канал Mash