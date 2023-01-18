Под Киевом разбился вертолет, погиб глава МВД Украины

Авиакатастрофа произошла в среду, 18 января, в Броварах. Вертолет МЧС упал около здания детского сада.

Под Киевом разбился вертолет, погиб глава МВД Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Нацполицию Украины.

Авиакатастрофа произошла в среду, 18 января, в Броварах. Вертолет МЧС упал около здания детского сада.

Погибли 16 человек, в том числе двое детей. На борту вертолета находились девять человек. Вертолет перевозил руководство МВД, погибли министр внутренних дел Украины Денис Монастырский, первый замминистра и госсекретарь.

В больницы доставили 22 человека, из них девять детей.

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