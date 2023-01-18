Песков опроверг сообщения о том, что Путин 18 января объявит о новой волне мобилизации

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос о слухах о том, что Владимир Путин во время мероприятия в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда может объявить полноценную войну Украине или продолжить мобилизацию. Слова представителя Кремля опубликовал Telegram-канал « Осторожно, новости ».

"Это все слухи. Не слушайте их", — сказал Песков.

В сообщении отмечается, что ранее в ряде Telegram-каналов появились предположения, что президент может объявить Украине полноценную войну либо сменить статус СВО на контртеррористическую операцию, а также заявить о возможной новой волне мобилизации.