Опубликован график автобусов до места крещенских купаний в Рязани

Автобусы будут отправляться каждые 15 минут.

В ночь с 18 на 19 января на Ореховом озере для жителей Рязани организуют крещенские купания. К месту купаний будут ездить автобусы, сообщил сайт горадминистрации.

С 22:00 18 января до 2:00 19 января до места купания будут ездить два автобуса, курсирующих по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.

Автобусы будут отправляться каждые 15 минут.

Расписание: