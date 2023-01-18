Опубликован график автобусов до места крещенских купаний в Рязани
Автобусы будут отправляться каждые 15 минут.
В ночь с 18 на 19 января на Ореховом озере для жителей Рязани организуют крещенские купания. К месту купаний будут ездить автобусы, сообщил
С 22:00 18 января до 2:00 19 января до места купания будут ездить два автобуса, курсирующих по маршруту: площадь Свободы — Ореховое озеро и обратно.
Автобусы будут отправляться каждые 15 минут.
Расписание:
- площадь Свободы: 22:00, 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45;
- Озеро Ореховое: 22:15, 22:30, 22:45, 23:00, 23:15, 23:30, 23:45, 00:00, 00:15, 00:30, 00:45, 01:00, 01:15, 01:30, 01:45, 02:05.