Очевидцы сообщили, что за рулем иномарки, попавшей в смертельное ДТП под Рязанью, был подросток

Авария произошла вечером во вторник, 17 января, недалеко от поворота на Поляны.

Очевидцы сообщили, что за рулем иномарки, попавшей в смертельное ДТП под Рязанью, был подросток. Информацию опубликовали в группе «Подслушано у водителей Рязани».

Авария произошла вечером во вторник, 17 января, недалеко от поворота на Поляны. Автор поста рассказала, что проезжала мимо с подругой и их попросили быть понятыми.

«У нас не поднялась рука делать фото и видео съемку… Но сюжет такой, в снегоуборщик на полном ходу влетел «Субару», — написала рязанка.

Она уточнила, что за рулем был 15-летний подросток. В тяжелом состоянии ребенка увезли в больницу.

«Отец, который доверил ему руль скончался рядом на месте… Было очень много экипажей, криминалистов и т. д… Это ужасно… Еще молодой мужчина, но уже с пустыми глазами, погиб по своей же беспечности… Большая просьба, очень хорошо думать, прежде чем доверять руль детям, тем более на трассе», — отметила автор поста.

Напомним, в аварии погиб 48-летний мужчина.