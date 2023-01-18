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Небензя заявил, что трагедия в Днепропетровске произошла по вине Киева
Небензя отметил, что ракета была запущена по объекту энергетической инфраструктуры и ее подбили силы ПВО Украины.

Трагедия в Днепропетровске, где обрушилась часть дома после работы украинской ПВО, произошла по вине Киева. Об этом заявил постпред России при ООН Василий Небензя, передает РИА Новости.

В субботу, 14 января, украинские СМИ сообщили, что в Днепропетровске обрушился подъезд жилого дома. Занимавший на тот момент должность советник главы Офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что причиной стала работа украинской ПВО. Позже от слов он отказался и подал в отставку.

Небензя отметил, что ракета была запущена по объекту энергетической инфраструктуры и ее подбили силы ПВО Украины.

«И поскольку установка ПВО была размещена в жилом квартале в нарушение норм международного гуманитарного права, о котором вы так радеете, сбитая ракета упала на жилой дом», — отметил постпред России на заседании Совбеза ООН.

Небензя добавил, что трагедии бы не произошло, если бы Киев выполнял требования международного гуманитарного права, а также не было бы «нужды осуществлять удары» по объекту инфраструктуры, если бы руководство Украины «проявило готовность к мирным переговорам на реалистичных условиях».