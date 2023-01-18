На ремонт рязанских теплосетей выделят почти 1,5 миллиарда рублей

Об этом сообщил вице-губернатор Артем Бранов.

На ремонт рязанских теплосетей выделят почти 1,5 миллиарда рублей. Об этом вице-губернатор Артем Бранов написал на своей странице « ВКонтакте ».

В среду, 18 января, на встрече с министром ТЭК и ЖКХ Дмитрием Устиновым Артем Бранов обсудил вопросы предотвращения аварий на тепловых сетях.

Бранов рассказал, что теплосети в Рязани сильно изношены и требуют ремонта. По поручению губернатора Павла Малкова финансирование на их модернизацию увеличат в полтора раза — из регионального бюджета выделят 325 млн рублей. Еще более 1,1 млрд рублей привлекут из федерального бюджета.

Вице-губернатор уточнил, что ремонтные работы начнут сразу после завершения отопительного сезона.