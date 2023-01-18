На депутата Ворнакову наложили партийное взыскание после скандала в школе № 62

Ранее директору образовательного учреждения, депутату гордумы Светлане Ворнаковой объявили дисциплинарное взыскание.

На депутата Ворнакову наложили партийное взыскание после скандала в школе № 62. Об этом сообщили на сайте регионального отделения партии «Единая Россия».

Решение приняла комиссия по этике с учетом проверки, которую провела администрация Рязани — директору образовательного учреждения, депутату гордумы Светлане Ворнаковой объявили дисциплинарное взыскание.

«Партия категорически требует ответственного и корректного исполнения членами регионального отделения своих профессиональных обязанностей при строгом соблюдении норм партийной этики», — говорится в сообщении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что в школе № 62 в мороз запрещают детям ходить в теплой одежде, которая не подходит по дресс-коду. По словам матери одной из школьниц, у ребенка из-за этого случился сердечный приступ.

После инцидента Ворнакова закрыла свою страницу «ВКонтакте» и назвала происходящее политическим заказом.